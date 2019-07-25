На Сумщине поймали браконьеров На Сумщине полицейские открыли уголовное производство по факту незаконной охоты.

В Середина-Будском районе разоблачили двух местных жителів, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства животного.

В дежурную часть Середина-Будского отделение полиции позвонил директор охотничьих угодий района и сообщил, что он задержал автомобиль, водитель и пассажир которого скорее всего занимаются незаконной охотой.

Полицейские следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, предложили мужчинам объяснить, что они делают на территории охотничьих угодий и показать содержимое багажника авто. Реакция последних была странной: они бросились наутек. Волновались, как оказалось, не зря.

В багажном отделении автомобиля полицейские нашли 70 кг мяса убитого дикого кабана. Чтобы избежать ответственности, водитель авто пытался убедить полицейских в том, что животное он не убивал, а мясо купил. В дальнейшем правоохранители установили место, где было убито животное.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 248 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчин им грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.