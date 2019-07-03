В Сумах обстреляли маршрутки (фото) 11 сентября в Сумах обстреляли три городские маршрутки и автобус.

Об этом пишет sumy.today со ссылкой на собственные источники. Эту информацию подтвердила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова. По ее словам, в 20.59 сотрудники полиции увидели объявление в мессенджере Telegram о стрельбе в Курском микрорайоне. Туда был направлен наряд патрульной полиции, однако первоочередные действия, проведенные полицейскими, не подтвердили полученную информацию.

Сегодня в 16.00 в городской отдел полиции пришли два владельца маршруток, которые перевозят пассажиров на городских маршрутах, и их водители. Они указали на повреждения своих транспортных средств. Полицейские осмотрели машины. У них действительно повреждены стекла, вероятно, из пневматического оружия.

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