В центре Глухова водитель ВАЗа врезался в дерево Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

ДТП случилось 12 сентября, около 16:10 по улице Терещенко. Со слов очевидцев происшествия, водитель ВАЗа скорее всего утратил контроль над движением транспортного средства, автомобиль занесло на тротуар. В результате дорожного маневра ВАЗ врезался в дерево. На месте аварии работают сотрудники полиции, подробности происшествия еще выясняются, пишет Глухів.інфо.