В центре Глухова водитель ВАЗа врезался в дерево

ДТП случилось 12 сентября, около 16:10 по улице Терещенко. Со слов очевидцев происшествия, водитель ВАЗа скорее всего утратил контроль над движением транспортного средства, автомобиль занесло на тротуар. В результате дорожного маневра ВАЗ врезался в дерево. На месте аварии работают сотрудники полиции, подробности происшествия еще выясняются, пишет Глухів.інфо.
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