Сумской нардеп не смог объяснить, что такое закон о конфискации (видео) 11 сентября в ток-шоу «Хвилини щастя з Дашою Щасливою» на телеканале «Прямий» показали 24-летнего сумчанина Михаила Ананченко, который получил мандат нардепа по списку «Слуги народа».

Журналистка спросила у народного избранника о трех ключевых законопроектах, которые вынесли на рассмотрение сессии, пишет sumy.today.

С ответом на него у Михаила Олеговича возникли сложности. Журналистка попросила не подглядывать в повестку дня: «Без подсказок». Нардеп отреагировал: «Без подсказок... Если можно повестку дня?».

- Так все же, закон «О конфискации незаконного имущества». Что это такое?

- Будет обсуждение - мы будем знакомиться более подробно.

- Вы понимаете, что такое закон о конфискации незаконного имущества?

- Конечно, понимаю.

- Расскажите.

- Я думаю, мы будем ждать обсуждения.

- А вы представляете, что это такое?

- Конечно.

- Так что это такое?

- У Вас также есть повестка дня, Вы также можете ознакомиться.

На этом ответ нардепа завершилась. При этом Михаил Ананченко проголосовал «за» данный законопроект. Ознакомиться с его текстом и результатами поименного голосования можно здесь.