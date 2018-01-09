Сумской нардеп не смог объяснить, что такое закон о конфискации (видео)

Журналистка спросила у народного избранника о трех ключевых законопроектах, которые вынесли на рассмотрение сессии, пишет sumy.today.
С ответом на него у Михаила Олеговича возникли сложности. Журналистка попросила не подглядывать в повестку дня: «Без подсказок». Нардеп отреагировал: «Без подсказок... Если можно повестку дня?».
- Так все же, закон «О конфискации незаконного имущества». Что это такое?
- Будет обсуждение - мы будем знакомиться более подробно.
- Вы понимаете, что такое закон о конфискации незаконного имущества?
- Конечно, понимаю.
- Расскажите.
- Я думаю, мы будем ждать обсуждения.
- А вы представляете, что это такое?
- Конечно.
- Так что это такое?
- У Вас также есть повестка дня, Вы также можете ознакомиться.
На этом ответ нардепа завершилась. При этом Михаил Ананченко проголосовал «за» данный законопроект. Ознакомиться с его текстом и результатами поименного голосования можно здесь.
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