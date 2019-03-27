Сумские ветераны-самбисты отличились на международном турнире

Ветераны Сумской области вернулись с медалями: Смоленко Игорь - 2 место (62 кг), Рябчинский Геннадий - 2 место (82 кг), Артюх Александр - 2 место (100 кг), Острый Юрий - 3 место (82 кг), Тимошенко Юрий - 3 место (82 кг).
Сегодня, 2 июня, в Каролино-Бугазе (Одесская обл.) завершился чемпионат Украины самбо среди юношей и девушек....
В Луцке проходил чемпионат Госпогранслужбы Украины по самбо....
22-25 апреля в Сумах пройдет сразу три чемпионата по борьбе....
12-14 апреля на Кипре состоялся молодежный чемпионат Европы по самбо....
В Харькове прошел Всеукраинский турнир по самбо «Весна» памяти заслуженного тренера Украины Евгения Тешера....