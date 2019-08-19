Сумчанка сдала мужа-наркомана копам Инспекторы получили вызов о конфликте, который произошел между супругами в одном из домов на улице Петропавловской.

Во время общения с патрульными, женщина не сдержала своих эмоций. Она не только рассказала стражам порядка о склонности ее сожителя к употреблению наркотических веществ, но и показала, где они находятся. Патрульные обнаружили в доме зип-пакетик с белым порошкообразным веществом, а также бумажный сверток с веществом растительного происхождения - все, вероятно, наркотического происхождения. К тому же в этот «чудо-комплект» входили еще и три устройства, вероятно, для применения найденных веществ.

Уже на кухне, внимание стражей порядка привлек небольшой картонный коробок в полиэтиленовом пакете. Женщина, не колеблясь, показала его содержание. Инспекторы обнаружили там 47 патронов, вероятно, к малокалиберному огнестрельному оружию, а также капсули к ним.

Объяснять происхождение найденных вещей мужчине пришлось уже следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции, которую и вызвали патрульные на место происшествия.