В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики

12 сентября при проведении внепланового обыска в отделении СПС №9 участка ресоциализации у осужденного Г., 1981 года рождения, в правом кармане брюк, и в левом носке было обнаружено и изъято два небольших бумажных свертка, в которых находилось вещество растительного происхождения, зеленого цвета, в измельченном состоянии, внешне похожее на наркотическое средство «Каннабис».
По факту изъятия запрещенных предметов была вызвана следственно-оперативная группа и составлены материалы, которые будут направлены для дальнейшей проверки в Роменский отдел полиции.
Инспекторы получили вызов о конфликте, который произошел между супругами в одном из домов на улице Петропавловской....
9 сентября в Роменской исправительной колонии предупредили попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....
Во время патрулирования города инспекторы довольно часто обнаруживают наркотические вещества....
Документы с признаками подделки и, вероятно, наркотическое вещество обнаружили патрульные у водителя, который управлял авто в состоянии наркотического опьянения....
Жителя Ахтырки работники полиции разоблачили во время сбыта наркотика наркозависимому....