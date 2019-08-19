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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52147

В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики

В Роменской исправительной колонии (№56) изъяты запрещенные предметы.

12 сентября при проведении внепланового обыска в отделении СПС №9 участка ресоциализации у осужденного Г., 1981 года рождения, в правом кармане брюк, и в левом носке было обнаружено и изъято два небольших бумажных свертка, в которых находилось вещество растительного происхождения, зеленого цвета, в измельченном состоянии, внешне похожее на наркотическое средство «Каннабис».

По факту изъятия запрещенных предметов была вызвана следственно-оперативная группа и составлены материалы, которые будут направлены для дальнейшей проверки в Роменский отдел полиции.

Право Наркотики Роменская исправительная колония №56

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