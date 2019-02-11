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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46523

Сумской УКС отдал делать евродвор 11-месячной фирме, которая отсутствует по месту регистрации

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета провело тендер на выполнение работ по капитальному ремонту придомовой территории в районе жилого дома №22 по улице СКД.

Участие приняли две фирмы: «Роад Констракшн» и «БудПром 2018», последнюю определено победителем, пишет Громадський моніторинг.

С фирмой «БудПром 2018» заказчик в конце июля заключил договор на сумму более 2,5 млн грн. Согласно условиям договора у дома должны провести комплексный ремонт территории, в частности положить новое дорожное покрытие, тротуарную плитку у подъездов, обустроить систему водостока, заменить люки, мусорные баки, скамейки и т. На сегодня работы выполнены частично.

По словам жителей дома, ремонт начали около месяца назад. Завершить же его должны до конца года.

Фирма-победитель «БудПром 2018» существует меньше года, занимается ремонтом дорог и шоссе. В течение 11 месяцев существования приняла участие в тендерах на общую сумму более 16,6 млн грн.

Из оборудования фирма имеет дрель, сварочный аппарат, перфоратор, бетоносмеситель и еще несколько приборов, основную же часть, согласно представленной в документах информации, будет арендовать самосвалы, автокраны, экскаваторы, катки.

Зарегистрирована фирма в Сумах по улице Черкасской, 7, однако людям, которые работают в этом же здании, о ней ничего не известно. То есть можно предположить, что место регистрации лишь формальное. Так же формальностью, вероятно, стало и участие в тендере фирмы-конкурента. Поскольку по адресу Черкасская, 7 зарегистрировано еще 11 фирм. Среди них «Сантехбуд - импорт», ее директор Корниенко Александр Анатольевич также является директором компании «Плаза Сервис», зарегистрированной в Киеве по адресу ул. Мельникова, 12, и именно по этому адресу зарегистрирована «Роад констракшн» - второй участник описанного нами тендера на ремонт придомовой территории по СКД, 22.

Интересно то, что свои тендерные предложения обе фирмы подали почти одновременно - с разницей меньше 3 часов. И в течение торгов ни одна предложенной цены не снижала.

Владелица фирмы - Пономаренко Елена Петровна. Ей также принадлежит компания «Будортранс», которая за 5 лет существования выиграла тендеры на более чем 35 млн грн. Однако в этом году - ни одного.

На сегодня эта фирма имеет налоговую задолженность - 27,6 тыс. грн, за последние годы с ней связано более 20 судебных дел. Последнее - в июле этого года, дело касается присвоения фирмой «Будортранс» бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта придомовых территорий в Сумах и на ремонт дорог. В частности по одному из объектов, где фирма, согласно заключенного договора, выполняла работы, их объем был завышен на общую сумму 800 тыс. грн.

Так же в 2015 году «Будортранс» перечислил более 1 млн грн фирмам, которые имели признаки фиктивности, якобы за строительные материалы и запчасти. К слову, договор на выполнение работ тогда также был заключен с Управлением капитального строительства Сумского горсовета.

Поэтому можно предположить, что именно с этим и связано основание владелицей «Будортранс» новой фирмы, которая несмотря на короткое время своего существования, отсутствие большого количества оборудования и несмотря на свое отсутствие по месту регистрации, активно побеждает в торгах и получает миллионы бюджетных средств.

Экономика БудПром 2018 Евродворы Тендеры

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