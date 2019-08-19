Под Сумами грузовик загорелся от горящей травы

12 сентября в 18:02 к спасателям поступило сообщение, что на огороде по ул. М.Пищана, с. В.Сыроватка, Сумского района горит автомобиль ГАЗ «5205». На место происшествия направлялись отделения дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.
По словам жителей села, на огороде горела сухая растительность, и огонь перекинулся на транспортное средство. Люди пытались самостоятельно укротить пожар, поняв, что это им не под силу, обратились за помощью к спасателям. На момент прибытия сотрудников ГСЧС, огонь полностью охватил автомобиль, кроме этого, возле жилого дома и двух хозяйственных сооружений пылала трава.
В 18:28 пожар удалось локализовать, в 19:00 - ликвидировать и предотвратить перекидывание огня на хозяйственные постройки и жилой дом.
В результате пожара повреждены будка и шасси автомобиля, остатки сухой растительности на площади до 300 кв. м.
Призываем граждан не выжигать сухую растительность, а при обнаружении пожара немедленно звонить спасателям по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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