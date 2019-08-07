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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15185

У Сумах провели круглий стіл до 200-річчя Пантелеймона Куліша

Організатори круглого столу, який відбувся 12 вересня, зібрали небайдужих, науковців, бібліотечних працівників, громадськість, тих, хто пошановують пам'ять і творчість Пантелеймона Куліша.

До заходу долучилися краєзнавці області, зокрема Шостки (Віктор Терлецький), Глухова (Микола Гурець). Почесними гостями є колеги, бібліотечні працівники з Полтави та Харкова: Марина Федорова, завідувачка відділу краєзнавства Полтавської обласної універсальної бібліотеки ім. І. П. Котляревського та Олена Дмитрієва, головний бібліотекар відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Науковці – Сергій П’ятаченко, кандидат філологічних наук, доцент СДПУ ім. А. С. Макаренка, В’ячеслав Артюх, кандидат філософських наук, доцент СумДУ, Олексій Вертій, доктор філологічних наук. Музейні працівники Аліна Конотоп, завідувачка науково-експозиційним відділом історії краю Сумського краєзнавчого музею, Анатолій Близнюк, завідувач музею «Дзвони пам’яті» Сумської обласної організації ветеранів України. Вірш Миколи Зерова прочитав Пилип Кислиця, повідомляє Сумський історичний портал.

Із вступним словом до учасників круглого столу звернулася Ольга Мальченко, головний спеціаліст відділу культурно-мистецької діяльності і навчальних закладів управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

У своїх доповідях виступаючі розкрили багатогранний талант П. Куліша та ознайомили присутніх із цінними і раритетними виданнями, які зберігаються в музейних, бібліотечних і особистих колекціях. Зокрема, Анатолій Близнюк представив присутнім «Памятники старорусской литературы» (1860 р.); Марина Федорова ознайомила з прижиттєвим виданням П. Куліша драмою «Байда» та «Народні оповідання» М. Вовчка із видавництва Куліша, які зберігаються у фондах Полтавської ОУНБ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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