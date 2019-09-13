В Ромнах чуть не сгорела дача Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброску пламени на дачный дом.

12 сентября, в 13:15 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании хозяйственной постройки по ул. Геологическая в г. Ромны. На место происшествия выезжал дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, владелец здания выжигал мусор. Порывами ветра огонь перекинулся на сухую растительность и хозяйственную постройку. Мужчина позвонил спасателям и самостоятельно приступил к тушению, поскольку рядом с эпицентром горения находился дачный дом.

8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в 13:30, ликвидировали в 13:51 и спасли от уничтожения дачный дом.

Раз призываем граждан быть осторожными в обращении с огнем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.