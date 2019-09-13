В Ромнах чуть не сгорела дача

12 сентября, в 13:15 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании хозяйственной постройки по ул. Геологическая в г. Ромны. На место происшествия выезжал дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, владелец здания выжигал мусор. Порывами ветра огонь перекинулся на сухую растительность и хозяйственную постройку. Мужчина позвонил спасателям и самостоятельно приступил к тушению, поскольку рядом с эпицентром горения находился дачный дом.
8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в 13:30, ликвидировали в 13:51 и спасли от уничтожения дачный дом.
Раз призываем граждан быть осторожными в обращении с огнем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
В течение 12 сентября на территории Сумской области спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности, которые возникали в Лебединском, Сумском, Недригайловском районах,...
На Сумщине пожарные, ликвидируя возгорание автомобиля, спасли от уничтожения жилой дом и две хозяйственные постройки....
11 сентября в 15:25 к спасателям поступила информация о возгорании жилого дома в с. Курган Лебединского района....
В ромнах пожарные ликвидировали возгорание легкового авто....
В Ромнах из-за аварии на водопроводе отключили воду во всем городе....