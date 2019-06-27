Первичную медпомощь на Сумщине предоставляют уже 47 медицинских учреждений

Количество подписанных деклараций на 1 врача в среднем по области составляет 1262 (Украина - 1254).
Сейчас Сумская область занимает 3-е место среди регионов Украины по подписанию деклараций. Уже подписано 858 060 деклараций, или 79,3% (Украина - 67%). Больше всего - в Роменском (91,5%), Бурынском (83,5%), Тростянецком (82,5%), Лебединском (82,1%) районах и г. Сумы (82,7%); меньше всего - в Путивльском (59,6%), Кролевецком (65,6%) и Середина-Будском (68,3%) районах.
В системе eHealth зарегистрировано 680 врачей. Только в двух районах области не все врачи зарегистрированы в системе eHealth (Ахтырский - 97,7%, Тростянецкий - 95,6%).
Не зарегистрированы в системе eHealth 3 амбулатории Ямпольского района в связи с отсутствием врачей, компьютерной техники (Шатрыщенский СЛА, Марчихина-Будский и Воздвиженский AЗПСМ).
Справка. Компьютерами учреждения первичного уровня обеспечены на 78,5%, в том числе рабочие места врачей - 95,4%. Только в г. Сумы и 8 районах области рабочие места врачей 100% укомплектованы компьютерной техникой: Бурынский, Конотопский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Сумской, Шосткинский, Ямпольский.
Интернетом обеспечены 95,7% амбулаторий. Не имеют доступа к сети Интернет 8 амбулаторий в 5 районах. Наряду с этим, ФАП / ФП обеспечены Интернетом на 7,4%;
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