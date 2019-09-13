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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02223

На Сумщине спасатели 5 раз ликвидировали возгорание сухой растительности

В течение 12 сентября на территории Сумской области спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности, которые возникали в Лебединском, Сумском, Недригайловском районах, а также в Сумах и Белополье.

Площадь, охваченная огнем, составляет более 11 га.

В частности, вблизи села Беседовка Недригайловского района, загорелись остатки сухой растительности на площади до 4 га. Жители села, обнаружив пожар, самостоятельно приступили к его ликвидации. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро начал распространять в сторону населенного пункта. Поняв, что самостоятельно люди не смогут справиться с возгоранием, они позвонили спасателям. Преодолев расстояние в 20 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части. В 15:52 спасателям удалось локализовать данное возгорание, в16: 42 пожар был ликвидирован, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар Сухостой

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