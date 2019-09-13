На Сумщине спасатели 5 раз ликвидировали возгорание сухой растительности

Площадь, охваченная огнем, составляет более 11 га.
В частности, вблизи села Беседовка Недригайловского района, загорелись остатки сухой растительности на площади до 4 га. Жители села, обнаружив пожар, самостоятельно приступили к его ликвидации. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро начал распространять в сторону населенного пункта. Поняв, что самостоятельно люди не смогут справиться с возгоранием, они позвонили спасателям. Преодолев расстояние в 20 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части. В 15:52 спасателям удалось локализовать данное возгорание, в16: 42 пожар был ликвидирован, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброску пламени на дачный дом....
На Сумщине пожарные, ликвидируя возгорание автомобиля, спасли от уничтожения жилой дом и две хозяйственные постройки....
11 сентября в 15:25 к спасателям поступила информация о возгорании жилого дома в с. Курган Лебединского района....
В ромнах пожарные ликвидировали возгорание легкового авто....
В течение 11 сентября, сотрудники ГСЧС дважды ликвидировали возгорание сухостоя на территории Сумщины....