Верховная Рада распустила ЦИК: как голосовали сумские нардепы Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии.

Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.

За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

Перед этим Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента поддержал представление Зеленского и рекомендовал Раде уволить всех членов ЦИК.

Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски о ней. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Из сумских нардепов семеро проголосовали «за», только самовыдвиженец Андрей Деркач традиционно не голосовал. Напомним: он также не голосовал на назначение премьер-министра Украины, за снятие депутатской неприкосновенности, за закон об импичменте и т.п.