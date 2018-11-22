Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11263

Верховная Рада распустила ЦИК: как голосовали сумские нардепы

Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии.

Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.

За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

Перед этим Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления парламента поддержал представление Зеленского и рекомендовал Раде уволить всех членов ЦИК.

Причиной такой инициативы президента стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски о ней. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК   Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Из сумских нардепов семеро проголосовали «за», только самовыдвиженец Андрей Деркач традиционно не голосовал. Напомним: он также не голосовал на назначение премьер-министра Украины, за снятие депутатской неприкосновенности, за закон об импичменте и т.п.

Политика Нардепы ЦИК

По тематике

Как сумские депутаты голосовали за законопроект об импичменте президента
10.09.2019 14:00

Как сумские депутаты голосовали за законопроект об импичменте президента

Верховная Рада 9-го созыва поддержали законопроект №1012 об импичменте президента в первом чтении....

Новые нардепы от Сумщины выбрали комитеты Верховной Рады
02.09.2019 10:36

Новые нардепы от Сумщины выбрали комитеты Верховной Рады

На сайте Верховной Рады обнародован состав и структура комитетов нового парламента....

Как голосовали сумские нардепы за изменения в Конституцию Украины
07.02.2019 13:05

Как голосовали сумские нардепы за изменения в Конституцию Украины

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС....

06.12.2018 18:18

Как голосовали нардепы от Сумщины за прекращение действия договора о дружбе с Россией

Сегодня, 6 декабря, Верховная Рада приняла «Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской...

Кто из сумских нардепов не голосовал за европейское будущее Украины
22.11.2018 21:16

Кто из сумских нардепов не голосовал за европейское будущее Украины

Сегодня, 22 ноября, Верховная Рада проголосовала за законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение...

Новости

Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта
Сегодня 13:42
На Сумщине нашли «ничейный» автомобиль, лежавший в кювете
Сегодня 13:29
В Сумах на пешеходном переходе чуть не сбили девушку (видно)
Сегодня 13:16
В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики
Сегодня 12:52
Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 12-го тура
Сегодня 12:46
Сумские ветераны-самбисты отличились на международном турнире
Сегодня 12:13
Верховная Рада распустила ЦИК: как голосовали сумские нардепы
Сегодня 12:11
На Сумщине спасатели 5 раз ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 12:02
В Сумах пройдет кубок Украины по гонкам на квадроциклах
Сегодня 11:29
В Ромнах чуть не сгорела дача
Сегодня 11:25
У Сумах провели круглий стіл до 200-річчя Пантелеймона Куліша
Сегодня 11:15
Под Сумами грузовик загорелся от горящей травы
Сегодня 10:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.