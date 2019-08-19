Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46192

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 12-го тура

14-15 сентября пройдут игры 12-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

14.09

15:00 Тростянец

ФК «Тростянец-2» Тростянец - ФК «Ромны» Ромны

15:00 Дружба

ФК «Дружба» Дружба - ФК «Тростянец» Тростянец

16:00 Шостка

ФК «Шостка» Шостка - ФК «Кролевец» Кролевец

16:00 Снежки

ФК «Гранум» Снежки - ФК ООО «Великан» Глухов

Первая лига

15:00 Чернетчина

«Украина-Аграрная» Токари - «Колос» Севериновка

16:00 Путивль

«Ярославна» Путивль - «Лебединец» Лебедин

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - «Кристалл» Конотопский район

15.09

16:00 Белополье

«Авангард» Белополье - «Сумбуд-Барса 2003» Сумы

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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Сегодня 11:15
Под Сумами грузовик загорелся от горящей травы
Сегодня 10:59
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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