Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 12-го тура

Высшая лига
14.09
15:00 Тростянец
ФК «Тростянец-2» Тростянец - ФК «Ромны» Ромны
15:00 Дружба
ФК «Дружба» Дружба - ФК «Тростянец» Тростянец
16:00 Шостка
ФК «Шостка» Шостка - ФК «Кролевец» Кролевец
16:00 Снежки
ФК «Гранум» Снежки - ФК ООО «Великан» Глухов
Первая лига
15:00 Чернетчина
«Украина-Аграрная» Токари - «Колос» Севериновка
16:00 Путивль
«Ярославна» Путивль - «Лебединец» Лебедин
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Кристалл» Конотопский район
15.09
16:00 Белополье
«Авангард» Белополье - «Сумбуд-Барса 2003» Сумы
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