В Сумах на пешеходном переходе чуть не сбили девушку (видно) Запись с видеорегистратора выложил в Фейсбуке Роман Демченко.

На ней видно, что одна машина притормозила перед девушкой, которая переходила дорогу, а вторая промчалась буквально в нескольких сантиметрах от нее, правда, тормозя. Девушка, как ни в чем ни бывало, пошла дальше, а автомобиль, который ее чуть не сбил, остановился метрах в 50.