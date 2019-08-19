В Сумах на пешеходном переходе чуть не сбили девушку (видно)

На ней видно, что одна машина притормозила перед девушкой, которая переходила дорогу, а вторая промчалась буквально в нескольких сантиметрах от нее, правда, тормозя. Девушка, как ни в чем ни бывало, пошла дальше, а автомобиль, который ее чуть не сбил, остановился метрах в 50.
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Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал....
Четыре административных материала составили патрульные на пьяного виновника ДТП....
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