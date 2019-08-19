На Сумщине нашли «ничейный» автомобиль, лежавший в кювете

Как рассказали в отделе полиции, информация подтвердилась. В кювете лежал легковой автомобиль «Renault» без номеров, водителя не было. Машина изъята, обстоятельства происшествия и кто был за рулем автомобиля, сейчас устанавливают правоохранители. Владелец авто, якобы, из Белой Церкви, пишет Шостка.инфо.
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