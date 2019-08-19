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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29206

На Сумщине нашли «ничейный» автомобиль, лежавший в кювете

Утром 12 сентября к правоохранителям поступило сообщение о том, что между селами Маково и Собичево Шосткинского района в кювете лежит автомобиль.

Как рассказали в отделе полиции, информация подтвердилась. В кювете лежал легковой автомобиль «Renault» без номеров, водителя не было. Машина изъята, обстоятельства происшествия и кто был за рулем автомобиля, сейчас устанавливают правоохранители. Владелец авто, якобы, из Белой Церкви, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп Шосткинский район

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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