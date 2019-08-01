Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта

Троллейбусы №3 и №4 (на период проведения спортивного мероприятия) будут курсировать по ул. Троицкая, разворачиваясь на разворотном кругу остановки «Железнодорожный вокзал», сообщили в КП «Электроавтотранс».
7 сентября, во время мероприятий по случаю 364-й годовщины со дня основания города Сумы, будет ограничено движение....
В связи с проведением велодня в ближайшее воскресенье, 8 сентября, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта....
Во время мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины, 24 августа, движение транспорта по некоторым улицам Сум временными ограничат....
23 августа, с 8:00 до 9:30 будет ограничено движение....
2 августа в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на ул. Ильинской на участке ул. Садовая -...