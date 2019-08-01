Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта В связи с проведением открытого чемпионата города по велоспорту, 14 сентября с 10:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по пр. Шевченка от перекрестка с ул. Леваневского до пересечения ул. Горького - Набережная р. Стрелка.

Троллейбусы №3 и №4 (на период проведения спортивного мероприятия) будут курсировать по ул. Троицкая, разворачиваясь на разворотном кругу остановки «Железнодорожный вокзал», сообщили в КП «Электроавтотранс».