За предложение полицейским взяток два жителя Сумщины предстанут перед судом

23-летний житель Белополья нарушил правила и ограничения административного надзора. Желая избежать ответственности за совершенное правонарушение, предложил работнику полиции 1000 грн.
Аналогичный случай произошел на Глуховщине. Там работники полиции выявили факт сбыта наркотического вещества 20-летним местным жителем. Уже в полицейском авто по дороге в отдел полиции он решил «уладить» ситуацию деньгами.
В обоих случаях полицейские от предложения отказались. А действия мужчин квалифицировали по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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