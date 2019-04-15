На Сумщине прокуратура хочет вернуть 43 га земли Прокуратура настаивает на возвращении земельного участка из противоправного пользования.

Конотопской местной прокуратурой установлено, что в 1993 году физическому лицу была предоставлен земельный участок для ведения сельского (фермерского) хозяйства общей площадью 32 га, расположенный на территории Подлипенского сельского совета Конотопского района за пределами населенного пункта.

Кроме того, в 1994 году для расширения фермерского хозяйства указанному лицу еще был предоставлен в постоянное пользование земельный участок площадью 11,3 га.

«Как выяснилось, этот человек умер в 2014 году. При этом, земельные участки возвращены не были, поскольку их использует наследник умершего. Однако Гражданский кодекс Украины не предусматривает возможность наследования права постоянного пользования земельным участком. Поэтому земельные участки должны быть возвращены владельцу», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

Учитывая, что указанные интересы до сих пор остаются незащищенными, земельный участок государственной собственности используется без законных оснований, а уполномоченным органом государственной власти допущено бездействие, прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с соответствующим исковым заявлением. Прокуратура настаивает на возвращении в пользу Главного управления Госгеокадастра в Сумской области земельного участка общей площадью 43,3 га для ведения сельского (фермерского) хозяйства, который предоставлен в постоянное пользование лицу, которое в настоящее время уже умерло.

В настоящее время идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.