В Сумах представили проект «Единая школа» Восемь областей Украины в прошлом году начали экспериментальный проект - «Единая школа», цель которого помочь школьникам в учебе, учителям - в упрощении ведения классного журнала, а родителям - в контроле за ребенком.

Он имеет 5 модулей: электронный журнал, электронный дневник, администрирование, аналитика и отчетность, кружки.

Основатель и коммерческий директор украинской компании TATL Technology Алексей Кошевец и директор компании Алексей Луганский представляли проект для руководителей школ Сумщины, руководителей ОТГ, специалистов отделов образования. Они подробно продемонстрировали, как работает электронный журнал и дневник, рассказали о преимуществах новейших технологий.

«Каждый учитель имеет свой логин и пароль, и видит только те классы, в которых он преподает. Классный руководитель имеет доступ ко всем ученикам своего класса, а руководитель заведения - контролирует весь процесс и может зайти на страницу любого класса или ученика. Также в бесплатном мобильном доступе родители ребенка могут осуществлять постоянный мониторинг школьной жизни их ребенка. В частности, ознакомиться с оценками, зайти на расписание занятий, посмотреть домашнее задание и узнать все о посещаемости ребенком учебного заведения. Если сын или дочь отсутствуют в школе, родителям на мобильный приложение приходит об этом соответствующее сообщение. Есть и платное приложение стоимостью 250 грн в год. Там дополнительно предоставляется множество статистики относительно отдельного ребенка для большего контроля родителями», - рассказал Алексей Кошевец.

Представленные технологии значительно упростят работу учителям с помощью электронного журнала, который содержит большое количество функций традиционного журнала, плюс множество новых технологических удобств. Там есть общие сведения об учащихся, сводный учет обучения, табель успеваемости, расписание уроков, журнал тем для предметников и т.п.

Если учитель исправляет уже поставленную оценку, это видит руководитель учебного заведения, поэтому предметник должен дать объяснения за свои действия.

Эксперимент, по словам инициаторов проекта, прошел в прошлом учебном году апробацию в восьми областях Украины. Разработчики учли все замечания и за лето устранили выявленные недостатки. По их словам, предложенными модулями можно пользоваться с любого устройства - айфона, планшета, смартфона. Проект «Единая школа» защищен современным стандартам, резервным копированием и дублированием.

Алексей Луганский сказал, что при внедрении проекта в Сумской области, в каждую школу Сумщины будет установлена бесплатная камера вай-фай, которой сможет пользоваться руководитель учреждения и, таким образом, видеть все, что происходит в школе. Также учителя бьудут проходить обучение по пользованию журналом и получат установку пользователя. Кроме этого, с семи утра до восьми часов вечера работает служба поддержки проекта, пишет сайт облсовета.