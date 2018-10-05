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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26212

В Сумах третья группа водителей троллейбусов завершила обучение

Учебный центр КП «Электроавтотранс» выпустил третью группу водителей.

Шестеро из них в сопровождении водителей с опытом уже выехали на линии. Остальные, а это еще четыре водителя, впоследствии к ним присоединятся.

Чтобы сесть за руль троллейбуса, с марта текущего года слушатели осваивали теорию, проходили производственное обучение, практику и, сдав экзамены, получили профессию «Водитель троллейбуса 3-го класса». Надлежащий уровень потенциальные водители «рогатых» подтвердили во время тестирования в Сервисном центре МВД Украины и в результате получили водительские удостоверения категории «Tr».

Напомним: КП «Электроавтотранс» впервые ввело профильное обучение в декабре 2016 года. С тех пор учебный центр, функционирующий на базе коммунального предприятия, выпустил 33 слушателя, получивших профессию «водитель троллейбуса». Стоит отметить, 20 человек были направлены на обучение, а впоследствии получили рабочие места на предприятии, благодаря тесному сотрудничеству специалистов Сумского городского и Сумского областного центров занятости с администрацией «Электроавтотранса».

Общество Водители троллейбусов

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