В Сумах третья группа водителей троллейбусов завершила обучение Учебный центр КП «Электроавтотранс» выпустил третью группу водителей.

Шестеро из них в сопровождении водителей с опытом уже выехали на линии. Остальные, а это еще четыре водителя, впоследствии к ним присоединятся.

Чтобы сесть за руль троллейбуса, с марта текущего года слушатели осваивали теорию, проходили производственное обучение, практику и, сдав экзамены, получили профессию «Водитель троллейбуса 3-го класса». Надлежащий уровень потенциальные водители «рогатых» подтвердили во время тестирования в Сервисном центре МВД Украины и в результате получили водительские удостоверения категории «Tr».

Напомним: КП «Электроавтотранс» впервые ввело профильное обучение в декабре 2016 года. С тех пор учебный центр, функционирующий на базе коммунального предприятия, выпустил 33 слушателя, получивших профессию «водитель троллейбуса». Стоит отметить, 20 человек были направлены на обучение, а впоследствии получили рабочие места на предприятии, благодаря тесному сотрудничеству специалистов Сумского городского и Сумского областного центров занятости с администрацией «Электроавтотранса».