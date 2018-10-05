В Сумах третья группа водителей троллейбусов завершила обучение

Шестеро из них в сопровождении водителей с опытом уже выехали на линии. Остальные, а это еще четыре водителя, впоследствии к ним присоединятся.
Чтобы сесть за руль троллейбуса, с марта текущего года слушатели осваивали теорию, проходили производственное обучение, практику и, сдав экзамены, получили профессию «Водитель троллейбуса 3-го класса». Надлежащий уровень потенциальные водители «рогатых» подтвердили во время тестирования в Сервисном центре МВД Украины и в результате получили водительские удостоверения категории «Tr».
Напомним: КП «Электроавтотранс» впервые ввело профильное обучение в декабре 2016 года. С тех пор учебный центр, функционирующий на базе коммунального предприятия, выпустил 33 слушателя, получивших профессию «водитель троллейбуса». Стоит отметить, 20 человек были направлены на обучение, а впоследствии получили рабочие места на предприятии, благодаря тесному сотрудничеству специалистов Сумского городского и Сумского областного центров занятости с администрацией «Электроавтотранса».
В Учебном центре КП «Электроавтотранс» начались занятия для будущих водителей троллейбусов.... 2
В Сумах сразу 20 водителей КП «Электроавтотранс» находятся на больничном....
Учебный центр КП «Электроавтотранс» проводит собеседования с претендентами на обучение профессии водитель троллейбуса....
Учебный центр КП «Электроавтотранс» объявляет о начале набора слушателей III группы профессионально-технического обучения по профессии «Водитель троллейбуса 3 класса»....
В сумском КП «Электроавтотранс» - кадровое пополнение....