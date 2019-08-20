В Шостке молодая пара обокрала случайного знакомого, который пригласил их к себе в гости В полицию с заявлением о краже денег из квартиры обратился 54-летний житель Шостки.

Мужчина рассказал правоохранителям, что накануне он познакомился на улице с молодой парой и пригласил их к себе в гости. Гостины с употреблением алкоголя продолжались до следующего дня, а он, как радушный хозяин, время от времени выдавал деньги новым друзьям для приобретения очередной дозы водки. Перебрав со спиртным, заявитель уснул, а проснувшись, обнаружил отсутствие 2450 гривен и гостей.

Хотя потерпевший и не знал данных своих новых «друзей», но вспомнил, что те якобы живут в селе Шосткинского района.

Получив примерное описание воров и название населенного пункта от заявителя, старший участковый офицер полиции Андрей Шелудько быстро установил злоумышленников. Ими оказались 24-летний житель села, которое обслуживает участковый, и его сожительница.

Подозреваемый уже имел ранее проблемы с законом за подобное преступление, сейчас его дело рассматривается в суде.

Во время беседы с правоохранителями злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на свои нужды.

В полиции относительно молодого человека уже открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.