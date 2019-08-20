Сумской студент стал самым дорогим футболистом Украины

Защитник «Манчестер Сити», студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценил игрока в 30 миллионов евро, пишет Лига.нет.
В прошлом сезоне Зинченко удалось закрепиться в основном составе «Манчестер Сити» - одного из сильнейших клубов планеты. В 2018-2019 годах Александр выиграл с «горожанами» 6 трофеев: 2 чемпионских титула, 1 кубок Англии, 2 кубка Лиги и 1 суперкубок.
Кроме того, Александр получил место в стартовом составе сборной Украины. В прошлых двух матчах за главную команду страны Зинченко дважды забил: сборной Литвы и сборной Нигерии.
Примечательно, что в начале лета Зинченко стоил на 10 миллионов дешевле. Когда он начинал делать первые шаги во взрослом футболе, играя за российскую «Уфу», то стоил более чем в 30 раз дешевле, чем сейчас. «Всего» 800 000 евро.
В ТОП-5 самых дорогих украинских футболистов также вошли: Андрей Ярмоленко (20 млн, «Вест Хэм», Англия), Виктор Цыганков (20 млн, «Динамо» Киев), Руслан Малиновский (12,5 млн, «Аталанта», Италия) и натурализованный бразилец Марлос (11 млн, «Шахтер» Донецк).
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