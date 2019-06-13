Сумская полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину Житель села Пожня Великописаревского района Миронов Николай Владимирович, 1974 года рождения, около полутора месяцев назад уехал к своей матери, проживающей в с. Новоалександровка Краснопольского района и до сих пор не вернулся.

На вид разыскиваемому 40 -45 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения. Лицо круглое, имеет темные волосы, карие глаза, нос прямой, губы тонкие. Особые приметы: на левом плече татуировка в виде змеи. Был одет в шорты синего цвета, темную футболку, серые тапки. Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Николая Миронова сообщить в Великописаревское отделение полиции по адресу: пгт Великая Писаревка,ул. Независимости, 10 или по телефону (05457) 5-11-02, моб. 0503278734.