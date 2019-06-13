Сумская полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину

На вид разыскиваемому 40 -45 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения. Лицо круглое, имеет темные волосы, карие глаза, нос прямой, губы тонкие. Особые приметы: на левом плече татуировка в виде змеи.
Был одет в шорты синего цвета, темную футболку, серые тапки.
Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Николая Миронова сообщить в Великописаревское отделение полиции по адресу: пгт Великая Писаревка,ул. Независимости, 10 или по телефону (05457) 5-11-02, моб. 0503278734.
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