Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:44244

Несмотря на решение горсовета, сумские чиновники не собираются повышать зарплаты тренерам ДЮСШ

Это следует из ответа департамента финансов на депутатский запрос Оксаны Кубрак.

Директор департамента Светлана Липовая отвечает, что из-за недобора сумской бюджет не может выделить дополнительно средства на повышение зарплаты. Обещает рассмотреть вопрос при формировании бюджета на 2020 год.

Из ответа заммэра Веры Мотречко следует, что на повышение зарплат тренерам 9 городских ДЮСШ на четыре месяца 2019 года нужно 1,78 млн грн.

Напомним: согласно июньскому решению горсовета в ответ на петицию еще октября прошлого года (петиция ждала ответа 8 месяцев, хотя по закону на ответ дается 2 недели!) предлагалось, что зарплату повысят с 1 сентября, однако на заседании постоянной по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики, где глава комиссии Владимир Шилов («Батькивщина») предложил вопросы, касающиеся дополнительного выделения из городского бюджета средств оставить без рассмотрения и рассмотреть их на заседании постоянной комиссии в октябре 2019 года.

Фото
Экономика ДЮСШ Повышение зарплаты Тренеры

По тематике

06.08.2019 11:02

Сумские власти не собираются повышать зарплату тренерам ДЮСШ

Именно об этом был депутатский запрос депутат Оксаны Кубрак сегодня, 6 августа, на сессии Сумского горсовета....

Работники Тростянецкой шоколадной фабрики требуют повышения зарплаты
06.06.2019 15:03

Работники Тростянецкой шоколадной фабрики требуют повышения зарплаты

5 июня в зале заседаний Тростянецкой городского совета должно было состояться совещание между работниками шоколадной фабрики «Mondelez Украина», членами первичной...

05.06.2019 11:46

В Сумах повысят зарплаты тренерам ДЮСШ

Сегодня, 5 июня, Сумской горсовет поддержал петицию о повышении зарплат тренерам ДЮСШ....

В Сумах петиция-рекордсмен ждала ответа почти 8 месяцев
31.05.2019 10:29

В Сумах петиция-рекордсмен ждала ответа почти 8 месяцев

Получили ответ городских властей онлайн-петиция «О повышении зарплаты коллективам городских ДЮСШ»....

Завтра сумские депутаты рассмотрят петицию о повышении зарплаты детским тренерам
28.05.2019 17:09

Завтра сумские депутаты рассмотрят петицию о повышении зарплаты детским тренерам

На сессию Сумского горсовета выносится проект решения «О рассмотрении электронной петиции Гуляева Игоря Алексеевича «О повышении зарплаты коллективам городских ДЮСШ»....

Новости

Несмотря на решение горсовета, сумские чиновники не собираются повышать зарплаты тренерам ДЮСШ
Сегодня 19:44
Сумская полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину
Сегодня 17:59
В Шостке молодая пара обокрала случайного знакомого, который пригласил их к себе в гости
Сегодня 17:53
В Сумах третья группа водителей троллейбусов завершила обучение
Сегодня 17:26
Сумской студент стал самым дорогим футболистом Украины
Сегодня 16:59
На Сумщине прокуратура хочет вернуть 43 га земли
Сегодня 16:57
На Сумщине сгорело 16 тонн сена
Сегодня 16:30
В Сумах представили проект «Единая школа»
Сегодня 16:13
За предложение полицейским взяток два жителя Сумщины предстанут перед судом
Сегодня 15:50
В Украине обновили состав детских беби-боксов: что изменилось
Сегодня 15:27
На Сумщине начали сев озимых
Сегодня 14:48
Первичную медпомощь на Сумщине предоставляют уже 47 медицинских учреждений
Сегодня 14:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.