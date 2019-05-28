Несмотря на решение горсовета, сумские чиновники не собираются повышать зарплаты тренерам ДЮСШ

Директор департамента Светлана Липовая отвечает, что из-за недобора сумской бюджет не может выделить дополнительно средства на повышение зарплаты. Обещает рассмотреть вопрос при формировании бюджета на 2020 год.
Из ответа заммэра Веры Мотречко следует, что на повышение зарплат тренерам 9 городских ДЮСШ на четыре месяца 2019 года нужно 1,78 млн грн.
Напомним: согласно июньскому решению горсовета в ответ на петицию еще октября прошлого года (петиция ждала ответа 8 месяцев, хотя по закону на ответ дается 2 недели!) предлагалось, что зарплату повысят с 1 сентября, однако на заседании постоянной по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики, где глава комиссии Владимир Шилов («Батькивщина») предложил вопросы, касающиеся дополнительного выделения из городского бюджета средств оставить без рассмотрения и рассмотреть их на заседании постоянной комиссии в октябре 2019 года.
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