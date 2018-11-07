В Сумах нарисовали самый высокий мурал На сумской «Хиросиме» появился новый, самый высокий по расположению, мурал.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Виктория Закорко.

Автор работы сумской художник Роман Линник. Свою работу он смог воплотить при активной помощи своих друзей-альпинистов.

В мурале символически отражены четыре стихии (согласно традиции Востока): Земля, Огонь, Вода и Воздух. Кроме того, еще выше японскими иероглифами написано «Хиросима»