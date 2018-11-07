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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5556

В Сумах нарисовали самый высокий мурал

На сумской «Хиросиме» появился новый, самый высокий по расположению, мурал.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Виктория Закорко.

Автор работы сумской художник Роман Линник. Свою работу он смог воплотить при активной помощи своих друзей-альпинистов.

В мурале символически отражены четыре стихии (согласно традиции Востока): Земля, Огонь, Вода и Воздух. Кроме того, еще выше японскими иероглифами написано «Хиросима»

Общество Мурал Хиросима

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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