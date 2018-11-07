В Сумах нарисовали самый высокий мурал

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Виктория Закорко.
Автор работы сумской художник Роман Линник. Свою работу он смог воплотить при активной помощи своих друзей-альпинистов.
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