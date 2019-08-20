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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33275

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання правил польотів у контрольованих прикордонних районах Сумської області

З розвитком сучасних технологій все частіше в протиправній діяльності на державному кордоні України фіксуються випадки використання безпілотних повітряних суден. У зв’язку з цим Сумський прикордонний загін звертається до жителів Сумщини про необхідність дотримання законодавства України з прикордонних питань.

Однією з основних функцій, яку покладено на Державну прикордонну службу України, є забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах прилеглих до кордону територій селищних і сільських рад установлено прикордонну смугу, де запроваджено прикордонний режим.

Цією ж постановою затверджено перелік міст і районів, в межах яких встановлені контрольовані прикордонні райони. В Сумській області – це Великописарівський, Краснопільський, Сумський, Білопільський, Путивльський, Глухівський, Ямпільський та Середино-Будський райони.

Водночас нагадуємо, що наказом  МВС України від 07.09.2015 року
№ 1075, зареєстрованого у Мін’юсті України 30.09.2015 року за № 1166/27611, у контрольованих прикордонних районах Сумської області встановлені додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема у межах встановленої прикордонної смуги заборонено здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), а також стрибки з усіх видів парашутів без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.

Також наголошуємо про заборону використання безпілотних повітряних суден над режимними об’єктами Держприкордонслужби, що у свою чергу тягне за собою відповідальність за ст. 111 (порушення правил безпеки польотів) КУпАП.

З усіх питань, які стосуються дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 62-97-09, факс (0542) 62-98-13, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.

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