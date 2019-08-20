«Альянс» вышел на второе место

Липоводолинский «Альянс», который занимал перед матчем четвертое место, принимал на стадионе «Юбилейный» криворожский «Горняк», шедший вторым.
Счет на 43-й минуте открыли гости, однако уже через две минут сравнял Фарид Сулемйман. На 53-ей он же вывел «Альянс» вперед, а на 68-ой Владислав Шарай реализовал пенальти. Спустя 3 минут гости отквитали один мяч, но игра так и завершилась 3:2. Это была пятая подряд победа нашей команды.
После этого тура «Альянс» с 17 очками в 8 играх поднялся на второе место в турнирной таблице. На 5 больше у херсонского «Кристалла». У «Горняка» и «ВПК-Агро» (Магдалиновка, Днепропетровская обл.) осталось по 16.
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