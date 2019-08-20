Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:081

«Альянс» вышел на второе место

Сегодня, 14 сентября, в Сумах проходил матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс», который занимал перед матчем четвертое место, принимал на стадионе «Юбилейный» криворожский «Горняк», шедший вторым.

Счет на 43-й минуте открыли гости, однако уже через две минут сравнял Фарид Сулемйман. На 53-ей он же вывел «Альянс» вперед, а на 68-ой Владислав Шарай реализовал пенальти. Спустя 3 минут гости отквитали один мяч, но игра так и завершилась 3:2. Это была пятая подряд победа нашей команды.

После этого тура «Альянс» с 17 очками в 8 играх поднялся на второе место в турнирной таблице. На 5 больше у херсонского «Кристалла». У «Горняка» и «ВПК-Агро» (Магдалиновка, Днепропетровская обл.) осталось по 16.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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