«Альянс» вышел на второе место Сегодня, 14 сентября, в Сумах проходил матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс», который занимал перед матчем четвертое место, принимал на стадионе «Юбилейный» криворожский «Горняк», шедший вторым.

Счет на 43-й минуте открыли гости, однако уже через две минут сравнял Фарид Сулемйман. На 53-ей он же вывел «Альянс» вперед, а на 68-ой Владислав Шарай реализовал пенальти. Спустя 3 минут гости отквитали один мяч, но игра так и завершилась 3:2. Это была пятая подряд победа нашей команды.

После этого тура «Альянс» с 17 очками в 8 играх поднялся на второе место в турнирной таблице. На 5 больше у херсонского «Кристалла». У «Горняка» и «ВПК-Агро» (Магдалиновка, Днепропетровская обл.) осталось по 16.