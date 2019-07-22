Сумской силач среди самых сильных людей Украины Турнир среди украинских стронгменов «Самый сильный человек Украины - 2019» проходил 14 сентября в Днепре.

В упорной и бескомпромиссной борьбе победу одержал атлет из Киева – Алексей Новиков - 65,5 баллов, вторым стал Павел Кордияка (Львов) - 63,5 баллов, третьим - Александр Кочергин (Черновцы) - 58 баллов. Наш Андрей Дмиртиев занял седьмое место с 38,5 баллами из 12-ти участников.