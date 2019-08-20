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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19159

В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею на траве

13-15 сентября в Сумах прошли игры 1-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Фото Сергея Кумера

В этом сезоне в турнире принимают участие 5 команд, 4 из которых сумские.

Результаты игр:

13.09

«ИФК СумДПУ» «ОДЮСШ» 16:1

«Колос» Борисполь - «СумДУ» 3:1

14.09

МСК «Сумчанка» - «Колос» 6:1

«ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 10:0

15.09

«СумДУ» - «ОДЮСШ» 2:0

«Сумчанка» - «ИФК СумДПУ» 3:2.

После этих игр лидирует в турнирной таблице «ИФК СумДПУ» - 9 очков (в 3 играх). Дальше - МСК «Сумчанка» - 8 очков (2), «СумДУ» - 6 (3), «Колос» - 5 (2) и «ОДЮСШ» - 2 (2).

Второй тур пройдет 4-6 октября в Борисполе.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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