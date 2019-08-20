В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею на траве

В этом сезоне в турнире принимают участие 5 команд, 4 из которых сумские.
Результаты игр:
13.09
«ИФК СумДПУ» «ОДЮСШ» 16:1
«Колос» Борисполь - «СумДУ» 3:1
14.09
МСК «Сумчанка» - «Колос» 6:1
«ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 10:0
15.09
«СумДУ» - «ОДЮСШ» 2:0
«Сумчанка» - «ИФК СумДПУ» 3:2.
После этих игр лидирует в турнирной таблице «ИФК СумДПУ» - 9 очков (в 3 играх). Дальше - МСК «Сумчанка» - 8 очков (2), «СумДУ» - 6 (3), «Колос» - 5 (2) и «ОДЮСШ» - 2 (2).
Второй тур пройдет 4-6 октября в Борисполе.
13-15 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
6-8 сентября в Коростене проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2010-11 г.р....
На День города в детском парке «Сказка» провели Фестиваль хоккея на траве....
В субботу, 7 сентября, в детском парке «Сказка» пройдет Фестиваль хоккея на траве....
В субботу, 7 сентября, в детском парке «Сказка» пройдет Фестиваль хоккея на траве....