Сумские аматоры поднимаются 14-15 сентября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 николаевская «Виктория» обыграла в гостях черкасский «Днепр» 3:0 (голы забивали Борисенко и дважды Шевченко), а «Тростянец-2» также в гостях вырвал ничью у ФК «Чернигов» 2:2 (за наших забивали Тиечко и Слипухин с пенальти).

После 7 туров у «Виктории» 14 очков и второе место в турнирной таблице. Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» из Черкасской области с 16. У тростянчан 7 очков и 8-ое место из 12 команд.