Сумские аматоры поднимаются

В группе 2 николаевская «Виктория» обыграла в гостях черкасский «Днепр» 3:0 (голы забивали Борисенко и дважды Шевченко), а «Тростянец-2» также в гостях вырвал ничью у ФК «Чернигов» 2:2 (за наших забивали Тиечко и Слипухин с пенальти).
После 7 туров у «Виктории» 14 очков и второе место в турнирной таблице. Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» из Черкасской области с 16. У тростянчан 7 очков и 8-ое место из 12 команд.
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