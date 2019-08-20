Начало недели на Сумщины: прогноз погоды

Температура ночью +6 .. + 11 °С днем +15 .. + 20 °С.
В среду, 18 сентября, циклон принесет дожди, усиление западного ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем снизится до +9 .. + 14 °С.
Подходит к концу метеорологическое лето....
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По прогнозу областного Гидрометцентра, 6 сентября в области и по г. Сумы ожидается ночью и утром туман, видимость 200-500 метров,...
В среду, 4 сентября, холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую кратковременные дожди....
Холодной атмосферный фронт с северо-востока не принесем осадков, лишь некоторое снижение температуры воздуха в последние дни недели....