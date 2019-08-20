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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум снова пугает ЖЭКи за срыв подготовки к отопительному сезону

За месяц до начала отопительного сезона лишь малая часть сумских домов готова к отопительному сезону.

Сегодня, 16 сентября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждадлся вопрос подготовки к отопительному сезону.

- Месяц остался до начала отопительного сезона, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – «Сумытеплоэнерго» завершает ремонтные работы на оборудовании ТЭЦ, котельных и тепловых сетях, выполняет наладочные работы, проводит заполнение тепловых сетей, которые не были задействованы летом в системе горячего водоснабжения. Целостные комплекс теплоснабжения города, который обслуживается «Сумытеплоэнерго», будет вовремя подготовлен к отопительному сезону.

- Есть замечания к работе обслуживающих организаций относительно готовности инженерных сетей жилого сектора? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Есть замечания к отдельным жилищным организациям. Все вопросы мы рассматриваем на совещании у Александра Ивановича (Журбы – профильного заммэра Сум – Ред.) и Виктора Ивановича (Павленко – и.о. директора департамента инфраструктуры – Ред.).

- Сколько домов, которые, по вашему мнению, готовы меньше, чем на 50%?

- Если пройтись по всем жилищным организациям, то по КП «Сумытеплоэнергоцентраль» выдано 74 акта готовности из 201 дома, ООО «Сумытехнобудсервис» - 14 из 193, «Домком-Сумы» - 17 из из 174, КП «Сумыжилкомсервис» - 9 из 15, «Комэнерго-Сумы» - 19 из 65, «Румбуд» - 39 из 59. Всего у нас 707 домов, актов выдано 172. Гидравлические испытания на сегодня выполнены в 230 домах.

- Друзья, вы знаете, когда у нас последний срок готовности? – спросил мэр у директоров жэков. – Кто знает, когда у нас последний срок?

- 25.09.

- До 25-го у нас будет еще одно аппаратное совещание, и я каждого из вас поднимаю и слышу о том, что 99% домов готово к отопительному сезону. Всем понятно? Если вы этого не сделаете, то мы будем переходить в другую плоскость наших с вами взаимоотношений. Если вы не понимаете, то тогда мы на тех встречах, на которых мы объясняем о новшествах в законодательстве о ЖКХ, будем разъяснять людям, что им нужно разрывать договоры с вами. Чтобы они становились ОСМД, или брали управление сами, а мы им в этом будем помогать, без вас. Если вы не можете наладить работу относительно начала отопительного сезона и преведения инженерных сетей в нормальное состояние.

Дальше он предоставил слово директору Котельной Северного промузла Николаю Жовтобрюху.

- На Котельной Северного промузла работы также в стадии завершения, - поведал он. – Тот комплекс, который необходим для включения в работу отопления и горячего водоснабжения. Руководство СНПО было в Киеве, в определенных инстанциях. По предварительным данным, вопрос в отношении ресурсов тоже решен. Так что, я думаю, проблем в началом отопительного сезона не должно быть.

- Мы в курсе событий, - снова мэр. – Я знаю, что как минимум замдиректора завода ездит в Киев на переговоры по газу. Мы тоже помогаем. Как там с подготовкой домов?

- На сегодня из 57 домов в зоне КСПУ актов готовности получено 30, - сообщил директор КП «Сумыжилкомсервис» Богдан Здельник. – За неделю мы планиурем закончить работу.

- А что по остальным?

- По графику на сегодня должно быть 265 актов готовности, в наличии 118, - ответил Николай Жовтобрюх. – То есть 41-42%. Знаю, что они работали и в выходные дни, последнее время активизируется процесс.

На аппаратное совещание пришел и бывший сотрудник сектора контроля департамента инфраструктуры Иван Рыбин, который летом вышел на пенсию, но продолжает «болеть» ха ЖКХ города.

- Я принес книгу «Правила эксплуатации тепловых установок и сетей», - показал он книгу. – Директору департамента и так называемых ЖЭКов. Я заявляю, что испытания внутридомовых сетей идут с нарушением этих правил. Неужели это подготовка к отопительному сезону. Если сейчас сесть и начать проверять эти дома, они не будут соответствовать этим правилам. Все, что тут говорится, это вранье. Месяц остался, нужно 25 часов в сутки работать!

- Спасибо, - поблагодарил мэр г-на Рыбина и обратился к и.о. директора департамента инфраструктуры г-ну Павленко. – Используйте Ивана Васильевича в улучшении качества подготовки к отопительному сезону. Направляйте куда нужно, где есть проблемные моменты. А директорам жэков хочу сказать: что-то вы очень спокойные. Я же помню цифры: каждый 96-97%, то есть каждый год у нас перед началом отопительного сезона есть дома, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Я понимаю, что там нужно делать капитальный ремонт, но не может каждый год их количество оставаться тем самым, оно должно уменьшаться. Сколько сейчас домов, которые нуждаются в… скажем, предкапитальном ремонте.

- Таких домов около 300, - ответил Виктор Павленко. – Мы о них днаем, и постоянно держим на контроле.

- Сколько, по вашему мнению, будет таких проблемных домов через месяц, когда уже пора будет начинать отопительный сезон? Не можете сказать? Потому что нет плана. Через неделю у нас будет аппаратное совещание, на котором все вы будет отчитываться о подготовке к отопительному сезону – департамент и ЖЭКи. Если таких домов будет 1-2-3, еще будет время, но если 10 и больше, так не пойдет.

Общество Отопительный сезон

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