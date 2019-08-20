Вора, наследившего в Киеве, поймали сумские копы

Патрулируя улицу Ярослава Мудрого, внимание стражей порядка привлек мужчина, который заметно занервничал, увидев патрульных. Остановив сумчанина, инспекторы проверили его личность и установили, что 32-летний гражданин находится в активном розыске полицией Киева за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) УК и ст. 186 (грабеж) УК.
Для установления всех обстоятельств инспекторы доставили его в Сумской отдел полиции.
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