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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59370

В Сумах планируют отремонтировать футбольную площадку школы № 27

Сегодня, 16 сентября, во время аппаратного совещания рассмотрели предложение от управления образования о выделении средств на ремонт футбольной площадки 27-ой школы.

- Вопрос важный, ведь это касается наших детей. Совместно с управлением капитального строительства будем подавать более выгодное по цене предложение, которое мы нашли в Киевской области на рассмотрение комиссии, - сообщила начальник управления образования Антонина Данильченко. – Это 648 тыс. грн уже в проект бюджета на следующий год.

Напомним: футбольная площадка с искусственным покрытием была открыта в конце 2000-х, однако этим летом получила резонанс история с тем, что дети продолжают играть на ней, несмотря на то, что покрытие пришло в негодность и просто лежит клочьями. В УКСе говорили о том, что нужно 1,5 млн грн на ремонт, в школе считают, что хватит и 650 тыс. грн.

Общество Футбольная площадка Школа № 27

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