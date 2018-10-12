В Сумах планируют отремонтировать футбольную площадку школы № 27

- Вопрос важный, ведь это касается наших детей. Совместно с управлением капитального строительства будем подавать более выгодное по цене предложение, которое мы нашли в Киевской области на рассмотрение комиссии, - сообщила начальник управления образования Антонина Данильченко. – Это 648 тыс. грн уже в проект бюджета на следующий год.
Напомним: футбольная площадка с искусственным покрытием была открыта в конце 2000-х, однако этим летом получила резонанс история с тем, что дети продолжают играть на ней, несмотря на то, что покрытие пришло в негодность и просто лежит клочьями. В УКСе говорили о том, что нужно 1,5 млн грн на ремонт, в школе считают, что хватит и 650 тыс. грн.
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