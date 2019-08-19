Несовершеннолетнему сумчанину, обвиняемому в изнасиловании, продолжили домашний арест

Во время заседания Владиславу Кривошею продолжили меру пресечения в виде домашнего ареста с электронным средством контроля до 11 ноября, пишет Sumy.Today.
Также сегодня должны были слушать четырех свидетелей. Но последние в судебное заседание не явились. Прокурором было предоставлено доказательств того, что они разыскивались для вручения повесток. Но из-за нехватки времени и пребывания свидетелей в других городах, обеспечить явку не удалось.
Следующее заседание назначили на 25 сентября.
Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов. 23-летняя девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков около улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе.
Сегодня, 11 августа, в Заречном райсуде Сум состоялось заседание по делу по обвинению Владислава Кривошея в изнасиловании....
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