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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30192

Несовершеннолетнему сумчанину, обвиняемому в изнасиловании, продолжили домашний арест

Сегодня, 16 сентября, в Заречном райсуде Сум состоялось заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего сумчанина в изнасиловании женщины.

Во время заседания Владиславу Кривошею продолжили меру пресечения в виде домашнего ареста с электронным средством контроля до 11 ноября, пишет Sumy.Today.

Также сегодня должны были слушать четырех свидетелей. Но последние в судебное заседание не явились. Прокурором было предоставлено доказательств того, что они разыскивались для вручения повесток. Но из-за нехватки времени и пребывания свидетелей в других городах, обеспечить явку не удалось.

Следующее заседание назначили на 25 сентября.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов. 23-летняя девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков около улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе.

Право Владислав Кривошей Изнасилование

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