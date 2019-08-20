На Сумщине за выходные пожарные дважды ликвидировали возгорание легковушек 14 сентября в 18:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ГАЗ по ул. Садовая в с. Привокзальное Ямпольского района.

О пожаре сообщил владелец авто, который увидел дым и пламя из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что моторный отсек охвачен огнем, образовалась угроза взрыва газобаллонной установки автомобиля, также существовала угроза дальнейшего распространения огня на расположенные в 2 м два жилых дома, хозяйственную постройку и гараж.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 18:47 возгорание локализовали, а в 18:54 - полностью ликвидировали.

Похожий случай этот же день имел место и в Шостке, где в 19:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля «Opel Ascona» по ул. Олега Кошевого. На место происшествия был направлен дежурный караул 30-го Государственного пожарно-спасательного поста.

В 19:19 возгорание локализовали, а в 19:24 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.