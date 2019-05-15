Сумские теннисисты вылетели из кубка Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины МСК «Теннисная академия» попала в группу В где проиграли хозяевам STK LIBERTAS MARINKOLOR 1-3, выиграли у G.D.D TOLEDOS (Португалия) 3-1, выиграли у SARKUYSAN SPOR KULÜBÜ (Турция) 3-1 и проиграли TTC SOKAH HOBOKEN из Бельгии 0-3.
В итоге с 2 победами и 2 поражениями заняли третье место, что не позволило квалифицироваться в третий раунд, куда прошли первые две команды: бельгийцы и хорваты.
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