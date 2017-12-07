В Сумах массово воруют люки Об этом сегодня, 16 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач.

- У меня обращение к работникам полиции относительно краж люков, - начал он. – На прошлой неделе на ул. Троицкая за одну ночь украли больше 5 люков. Такая же ситуация была пару месяцев назад, когда за ночь украли 7 люков. В городе работает бригада. Был замечен транспорт. Воруют, вырывают «с мясом». Приезжает полиция, заставляет нас быстро закрывать люки, но, уважаемые, мы пишем заявления, и ничего. За первое полугодие больше 300 люков украдено. В прошлом году 80 за полгода, в этом – больше 300. Реакции от вас – ноль! Работы никакой. Только, если мы сами поймаем. У меня нет средств покупать каждую неделю по 20-30 люков.

Его поддержала и замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. По ее словам, за каждую неделю крадут 10-15 люков с тепловых камер.

Заммэра Сум Степан Пака предложил полиции вместе с департаментом инфраструктуры и предприятиями за неделю найти какой-то выход из сложившейся ситуации.