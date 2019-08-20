На Сумщине от ожогов, полученных при сжигании сухих листьев, умерла пенсионерка

Установлено, что 15 сентября 70-летняя жительница Ахтырки, решив навести порядок на собственном приусадебном участке, назгребала большую кучу сухих листьев, травы и другого мусора и зажгла ее. То ли от густого дыма ей стало плохо, то ли она за что-то зацепилась, но женщина не удержалась на ногах и упала в самый костер. Через секунду одежда на ней вспыхнула, ей на помощь бросилась дочь, которая помогла матери выбраться из огня, и вызвала скорую. Однако женщина получила тяжелые ожоги конечностей, тела и лица и на все попытки медиков спасти ей жизнь, умерла прошлой ночью в больнице.
К сожалению, в области это уже седьмой с начала года несчастный случай, когда от сжигания сухой растительности, листьев и мусора гибнут люди.
Полиция Сумщины призывает граждан воздержаться от сжигания сухой растительности, листьев и мусора на приусадебных участках и городских территориях.
Сжигание опавших листьев, мусора очень вредно для окружающей среды, так как при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющей без доступа кислорода листве выделяется бензоперен, который способен вызвать у человека онкологические заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ. Полиция Сумщины напоминает, что за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность по ст 77 и 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафные санкции нарушителю будут стоить от 340 до 1700 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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