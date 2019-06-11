Завод с Сумщины экспортирует технику в Австралию «Завод Кобзаренко» из Сумской области готовится к отправке агротехнику собственного производства в Австралию.

В Липовой Долине готовят к отправке первые тюковозы ПТ24 и зерно-упаковочную машину для автомобилей ЗПМА «Завода Кобзаренко» в Австралию, - написал в Фейсбуке директор завода Анатолий Кобзаренко, который совсем недавно вернулся с Зеленого континента, где проводил переговоры о сотрудничестве.

Также Анатолий Кобзаренко рассказал о новых производственных мощностях. Создан производственный участок в Ромнах, где сейчас работает 20 человек, а до конца года планируем расширить штат сотрудников до 100 человек, — отмечает он.

В прошлом месяце предприятие впервые отгрузило заказ в Италию и Южную Корею. Техника с Сумщины работает в Южной Африке, Европе. По словам руководителя компании, с производственного конвейера за один час сходит один прицеп, а за год завод — примерно 2000 единиц техники.

Справка

На данный момент на заводе работает 850 рабочих и инженерно-технического персонала.

Предприятие является ведущим производителем тракторных прицепов в Украине и производит 20 видов прицепов, 9 видов перегрузочных бункеров; 10 видов цистерн для воды и средств защиты растений, 20 видов различных шнеков, загрузчики / разгрузчики вагонов и другое оборудование.

Также Анатолий Кобзаренко рассказал о новых производственных мощностях.

Создан производственный участок в Ромнах, где сейчас работает 20 человек, а до конца года планируем расширить штат сотрудников до 100 человек.

Ранее сообщалось, что «Завод Кобзаренко» планирует до 1 января 2020 года сдать в эксплуатацию собственный завод в Польше.