Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19264

Завод с Сумщины экспортирует технику в Австралию

«Завод Кобзаренко» из Сумской области готовится к отправке агротехнику собственного производства в Австралию.

В Липовой Долине готовят к отправке первые тюковозы ПТ24 и зерно-упаковочную машину для автомобилей ЗПМА «Завода Кобзаренко» в Австралию, - написал в Фейсбуке директор завода Анатолий Кобзаренко, который совсем недавно вернулся с Зеленого континента, где проводил переговоры о сотрудничестве.

Также Анатолий Кобзаренко рассказал о новых производственных мощностях. Создан производственный участок в Ромнах, где сейчас работает 20 человек, а до конца года планируем расширить штат сотрудников до 100 человек, — отмечает он.

В прошлом месяце предприятие впервые отгрузило заказ в Италию и Южную Корею. Техника с Сумщины работает в Южной Африке, Европе. По словам руководителя компании, с производственного конвейера за один час сходит один прицеп, а за год завод — примерно 2000 единиц техники.

Справка

На данный момент на заводе работает 850 рабочих и инженерно-технического персонала.

Предприятие является ведущим производителем тракторных прицепов в Украине и производит 20 видов прицепов, 9 видов перегрузочных бункеров; 10 видов цистерн для воды и средств защиты растений, 20 видов различных шнеков, загрузчики / разгрузчики вагонов и другое оборудование.

Также Анатолий Кобзаренко рассказал о новых производственных мощностях.

Создан производственный участок в Ромнах, где сейчас работает 20 человек, а до конца года планируем расширить штат сотрудников до 100 человек.

Ранее сообщалось, что «Завод Кобзаренко» планирует до 1 января 2020 года сдать в эксплуатацию собственный завод в Польше.

Экономика Завод Кобзаренко

По тематике

01.07.2019 17:51

Из-за несчастного случая Гоструда аннулировала разрешение на эксплуатацию оборудования повышенной опасности на заводе кандидата в нардепы

Из-за группового несчастного случая управление Гоструда в Сумской области аннулировало разрешение на эксплуатацию оборудования повышенной опасности ООО «Завод Кобзаренко»....

11.06.2019 14:09

На Сумщине расследуют дело о взрыве газа на «Заводе Кобзаренко»

Следователь попросил изъять медицинские карточки пострадавших....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.