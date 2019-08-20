В Сумах водитель врезался в электроопору

14 сентября около 15.30 в Сумах на улице Харьковской водитель автомобиля ВАЗ 2107 1956 года рождения, не справившись с управлением, допустил наезд на электроопору, пишет sumy.today.
Вследствие этого мужчина получил закрытую черпно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом грудной клетки. С места происшествия его госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области. Эльвира Биганова.
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