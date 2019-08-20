Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20273

В Сумах водитель врезался в электроопору

В субботу, 14 сентября, в Сумах произошло ДТП.

14 сентября около 15.30 в Сумах на улице Харьковской водитель автомобиля ВАЗ 2107 1956 года рождения, не справившись с управлением, допустил наезд на электроопору, пишет sumy.today.

Вследствие этого мужчина получил закрытую черпно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом грудной клетки. С места происшествия его госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области. Эльвира Биганова.

Право Дтп

По тематике

В Сумах во время ДТП перевернулось авто: двое травмированных
14.09.2019 16:24

В Сумах во время ДТП перевернулось авто: двое травмированных

Сегодня, 14 сентября, около 6 часов утра, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Интернационалистов и Ивана...

13.09.2019 13:29

На Сумщине нашли «ничейный» автомобиль, лежавший в кювете

Утром 12 сентября к правоохранителям поступило сообщение о том, что между селами Маково и Собичево Шосткинского района в кювете...

В Сумах на пешеходном переходе чуть не сбили девушку (видно)
13.09.2019 13:16

В Сумах на пешеходном переходе чуть не сбили девушку (видно)

Запись с видеорегистратора выложил в Фейсбуке Роман Демченко....

В центре Глухова водитель ВАЗа врезался в дерево
13.09.2019 08:43

В центре Глухова водитель ВАЗа врезался в дерево

Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал....

В Сумах пьяный водитель без прав въехал в забор (видео)
09.09.2019 14:34

В Сумах пьяный водитель без прав въехал в забор (видео)

Четыре административных материала составили патрульные на пьяного виновника ДТП....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.