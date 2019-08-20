Конкурс збирає прихильників академічно-камерного та народного співу, сприяє пропаганді кращих зразків української вокальної музики, національних співочих традицій, виявленню та підтримці молодих виконавців
Місце проведення: Лебединський міський центру культури і дозвілля (вул. Гастелло, 90).
Реєстрація учасників з 10.00.
Початок конкурсу о 12.00.
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