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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55106

У Лебедині пройде конкурс української пісні ім. Бориса Гмирі

Відкритий обласний конкурс української пісні імені Бориса Гмирі «З іменем славетного земляка» пройде у Лебедині 28 вересня.

Конкурс збирає прихильників академічно-камерного та народного співу, сприяє пропаганді кращих зразків української вокальної музики, національних співочих традицій, виявленню та підтримці молодих виконавців

Місце проведення: Лебединський міський центру культури і дозвілля (вул. Гастелло, 90).

Реєстрація учасників з 10.00.

Початок конкурсу о 12.00.

Досуг Борис Гмыря Лебедин Песенный конкурс

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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