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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской водоканал победил в конкурсе «Эко Триумф 2019»

Впервые в рамках пятого экологического форума «LEF» Ассоциация «Укрводоканалэкология» организовала Всеукраинскую премию «Эко Триумф 2019».

Конкурс проводился при содействии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства экологии и природных ресурсов Украины с целью популяризации внедрения более чистых технологий производства, систем экологического управления, экологических инноваций и инициатив.

Сумское КП «Горводоканал» победило в номинации «Самый успешный реализованный экологический проект среди водоканалов», представив проект «Применение метода индуцированного активации активного ила (химического мутагенеза) на очистных сооружениях г. Сумы», сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним: Госводагентство обнародовало «ТОП-100» крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год. Сумское КП «Горводоканал» в списке - на 11-ом месте. В перечень вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов. 

Общество КП «Горводоканал»

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