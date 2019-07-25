Сумской водоканал победил в конкурсе «Эко Триумф 2019»

Конкурс проводился при содействии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства экологии и природных ресурсов Украины с целью популяризации внедрения более чистых технологий производства, систем экологического управления, экологических инноваций и инициатив.
Сумское КП «Горводоканал» победило в номинации «Самый успешный реализованный экологический проект среди водоканалов», представив проект «Применение метода индуцированного активации активного ила (химического мутагенеза) на очистных сооружениях г. Сумы», сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним: Госводагентство обнародовало «ТОП-100» крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год. Сумское КП «Горводоканал» в списке - на 11-ом месте. В перечень вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов.
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