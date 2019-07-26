На ремонт дороги Сумы – Лебедин нужно больше 400 млн грн Сумская облгосадминистрация оценила работы по текущему среднему ремонту дороги Сумы – Лебедин в 415 млн грн.

Об этом говорится в ответе Сумской ОГА на обращение сумчанина Александра Мироненко, который он опубликовал в Фейсбуке.

«Уже начали появляться первые результаты коллективного обращения по ремонту дороги Сумы-Лебедин Т-19-09. Сумская облгосадминистрация назвала предполагаемый бюджет ремонта всей дороги - 415 млн грн и обратится через Службу автомобильных дорог в Сумской области в Укравтодор для включения данного направления в список ремонтов на 2020 год. Контролируем ситуацию дальше», - написал он.