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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На ремонт дороги Сумы – Лебедин нужно больше 400 млн грн

Сумская облгосадминистрация оценила работы по текущему среднему ремонту дороги Сумы – Лебедин в 415 млн грн.

Об этом говорится в ответе Сумской ОГА на обращение сумчанина Александра Мироненко, который он опубликовал в Фейсбуке.

«Уже начали появляться первые результаты коллективного обращения по ремонту дороги Сумы-Лебедин Т-19-09. Сумская облгосадминистрация назвала предполагаемый бюджет ремонта всей дороги - 415 млн грн и обратится через Службу автомобильных дорог в Сумской области в Укравтодор для включения данного направления в список ремонтов на 2020 год. Контролируем ситуацию дальше», - написал он.

Общество Ремонт дорог

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