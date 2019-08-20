В Сумы едет Епифаний В Сумах митрополит Епифаний примет участие в освящении Свято-Николаевского храма.

Начнется освящение храма, который находится в Сумах на улице Ивана Кавалеридзе (район Косовщины), 21 сентября в 10.00 при участии Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, предстоятеля Православной церкви Украины.

Об этом во время аппаратного совещания в Сумской ОГА сообщил начальник управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации Сергей Надъярный.

По его словам, религиозная сеть области насчитывает 602 религиозные общины, 4 православные епархиальные управления, 5 православных монастырей, 2 учебных духовных заведения: (Сумское пастырско-богословское училище УПЦ и Сумской региональный библейский колледж ЕХБ).

Самыми многочисленными в области остаются следующие православные конфессии: УПЦ - 403 религиозные общины, ПЦУ - 94, областное объединение церквей евангельских христиан-баптистов - 21.