Сумские школьники с медалями Пляжных игр

В г. Черноморск команда по пляжному волейболу среди девушек Екатерина Удовенко и Дарья Зима завоевали бронзовые награды.
А в составе сборной команды области по пляжной борьбе, которые проходили в с. Затока, Николай Приходько в весовой категории до 45 кг занял почетное III место.
6-8 сентября на кортах Студенческого пляжа прошли игры чемпионата Сумской области по пляжному волейболу....
Сегодня, 9 сентября в СумГУ открыли вторую очередь нового корпуса, в котором разместили среди прочего первый в Украине Центр...
В СумГУ откроют Центра пляжного волейбола....
5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд....
31 августа в Глухове состоялся открытый чемпионат города по пляжному волейболу среди женщин....