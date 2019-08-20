Сумские школьники с медалями Пляжных игр 13-15 сентября в Одесской области состоялись I Всеукраинские пляжные игры среди школьников.

В г. Черноморск команда по пляжному волейболу среди девушек Екатерина Удовенко и Дарья Зима завоевали бронзовые награды.

А в составе сборной команды области по пляжной борьбе, которые проходили в с. Затока, Николай Приходько в весовой категории до 45 кг занял почетное III место.