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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08461

В РФ направили запрос о выдаче вдовы убитого в Сумах Анатолия Жука

Расследование в уголовном производстве по подозрению жены экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука в его убийстве приостановлено.

Также в компетентные органы России направлен запрос о выдаче подозреваемой. Об этом сообщили в отделе организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры Сумской области, пишет УНН.

«2 февраля 2019 года досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Жук А.И. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины, в связи с объявлением подозреваемой в розыск», - говорится в тексте.

В прокуратуре подчеркнули, что 27 февраля этого года постановлением следственного судьи Заречного районного суда города Сумы относительно подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Поскольку подозреваемая Жук А.И. находится на территории Российской Федерации, в компетентные органы этого государства направлен запрос о ее выдаче», - отметили в прокуратуре.

Напомним: речь идет о событиях 2 августа 2018 года. Тогда в Сумах во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука, который был главой общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6-го созыва и экс-директором департамента градостроительства и земельных отношений Сумского горсовета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет.

В ходе следствия собрано достаточно веские доказательства того, что это преступление совершила жена Анатолия Жука. После убийства, 8 августа 2018 года женщина вместе с ребенком и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российской Федерации.

7 сентября 2018 года прокуратурой совместно со следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемую объявили в розыск, в том числе по линии Интерпола, и дано разрешение на ее задержание.

Право Анна Жук

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