В Сумах гребцы соревновались на призы Шапаренко 14 сентября в акватории гребной базы СумГУ на Псле состоялись соревнований по гребле на призы двукратного Олимпийского чемпиона Александра Шапаренко.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди мужчин стали:

III место - Беседин Максим;

II место - Пирогов Дмитрий;

I место - Жоха Ярослав.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди мужчин стали:

III место - Беседин Максим;

II место - Жоха Ярослав.

I место - Пирогов Дмитрий;

Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди мужчин стали:

III место -Гошкольор Егор, Бирюк Николай;

II место - Жоха Ярослав, Кихтенко Михаил.

I место - Пирогов Дмитрий, Беседин Максим;

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2002-2003 г.р. стали:

III место - Лебедь Михаил;

II место - Бирюк Николай;

I место - Гошкольор Егор.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди юношей 2002-2003 г.р. стали:

III место - Мостовой Матфей

II место - Бирюк Николай;

I место - Гошкольор Егор.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2004-2005 г.р. стали:

III место - Сирык Савелий;

II место - Будняк Павел;

I место - Кихтенко Михаил.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди юношей 2004-2005 г.р. стали:

III место -Будняк Павел;

II место - Сирык Савелий;

I место - Кихтенко Михаил.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:

III место - Шамренко Даниил;

II место - Олейник Даниил;

I место - Кириенко Илья.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:

III место - Мухин Егор;

II место - Олейник Даниил;

I место - Кириенко Илья.

Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:

III место - Ментенко Артем, Курдес Александр;

II место - Олейник Даниил, Мухин Егор;

I место - Кириенко Илья, Шамренко Даниил.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:

III место - Латифов Тимофей;

II место - Латифов Матвей;

I место - Ольховский Ярослав.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:

III место - Павловский Матфей

II место - Латифов Матвей;

I место - Ольховский Ярослав.

Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:

III место - Лапин Иван, Косолапенко Виталий;

II место - Павловский Матвей, Ольховский Ярослав;

I место - Латифов Матрвий, Латифов Матвей.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди девушек 2002-2003 г.р. стали:

III место - Ситало Марина;

II место - Шиколенко Алина;

I место - Мостовая Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди девушек 2002-2003 г.р. стали:

III место - Ситало Марина;

II место - Шиколенко Алина;

I место - Мостовая Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди девушек 2006-2007 г.р. стали:

II место - Бондарь Анастасия;

I место - Сухоставец Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди девушек 2006-2007 г.р. стали:

II место - Бондарь Анастасия;

I место - Сухоставец Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1- 200 м среди девушек 2008 г.р. и моложе стали:

II место - Ильюченко Влада;

I место - Сухоставец Дарья

Победителями и призерами на дистанции К1- 500 м среди девушек 2008 г.р. и моложе стали:

II место - Ильюченко Влада;

I место - Сухоставец Дарья