В Сумах гребцы соревновались на призы Шапаренко

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди мужчин стали:
III место - Беседин Максим;
II место - Пирогов Дмитрий;
I место - Жоха Ярослав.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди мужчин стали:
III место - Беседин Максим;
II место - Жоха Ярослав.
I место - Пирогов Дмитрий;
Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди мужчин стали:
III место -Гошкольор Егор, Бирюк Николай;
II место - Жоха Ярослав, Кихтенко Михаил.
I место - Пирогов Дмитрий, Беседин Максим;
Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2002-2003 г.р. стали:
III место - Лебедь Михаил;
II место - Бирюк Николай;
I место - Гошкольор Егор.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди юношей 2002-2003 г.р. стали:
III место - Мостовой Матфей
II место - Бирюк Николай;
I место - Гошкольор Егор.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2004-2005 г.р. стали:
III место - Сирык Савелий;
II место - Будняк Павел;
I место - Кихтенко Михаил.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди юношей 2004-2005 г.р. стали:
III место -Будняк Павел;
II место - Сирык Савелий;
I место - Кихтенко Михаил.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:
III место - Шамренко Даниил;
II место - Олейник Даниил;
I место - Кириенко Илья.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:
III место - Мухин Егор;
II место - Олейник Даниил;
I место - Кириенко Илья.
Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:
III место - Ментенко Артем, Курдес Александр;
II место - Олейник Даниил, Мухин Егор;
I место - Кириенко Илья, Шамренко Даниил.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:
III место - Латифов Тимофей;
II место - Латифов Матвей;
I место - Ольховский Ярослав.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:
III место - Павловский Матфей
II место - Латифов Матвей;
I место - Ольховский Ярослав.
Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:
III место - Лапин Иван, Косолапенко Виталий;
II место - Павловский Матвей, Ольховский Ярослав;
I место - Латифов Матрвий, Латифов Матвей.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди девушек 2002-2003 г.р. стали:
III место - Ситало Марина;
II место - Шиколенко Алина;
I место - Мостовая Анастасия.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди девушек 2002-2003 г.р. стали:
III место - Ситало Марина;
II место - Шиколенко Алина;
I место - Мостовая Анастасия.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди девушек 2006-2007 г.р. стали:
II место - Бондарь Анастасия;
I место - Сухоставец Анастасия.
Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди девушек 2006-2007 г.р. стали:
II место - Бондарь Анастасия;
I место - Сухоставец Анастасия.
Победителями и призерами на дистанции К1- 200 м среди девушек 2008 г.р. и моложе стали:
II место - Ильюченко Влада;
I место - Сухоставец Дарья
Победителями и призерами на дистанции К1- 500 м среди девушек 2008 г.р. и моложе стали:
II место - Ильюченко Влада;
I место - Сухоставец Дарья
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