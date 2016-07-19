Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35301

В Сумах гребцы соревновались на призы Шапаренко

14 сентября в акватории гребной базы СумГУ на Псле состоялись соревнований по гребле на призы двукратного Олимпийского чемпиона Александра Шапаренко.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди мужчин стали:

III место - Беседин Максим;

II место - Пирогов Дмитрий;

I место - Жоха Ярослав.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди мужчин стали:

III место - Беседин Максим;

II место - Жоха Ярослав.

I место - Пирогов Дмитрий;

Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди мужчин стали:

III место -Гошкольор Егор, Бирюк Николай;

II место - Жоха Ярослав, Кихтенко Михаил.

I место - Пирогов Дмитрий, Беседин Максим;

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2002-2003 г.р. стали:

III место - Лебедь Михаил;

II место - Бирюк Николай;

I место - Гошкольор Егор.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди юношей 2002-2003 г.р. стали:

III место - Мостовой Матфей

II место - Бирюк Николай;

I место - Гошкольор Егор.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2004-2005 г.р. стали:

III место - Сирык Савелий;

II место - Будняк Павел;

I место - Кихтенко Михаил.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 1000 м среди юношей 2004-2005 г.р. стали:

III место -Будняк Павел;

II место - Сирык Савелий;

I место - Кихтенко Михаил.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:

III место - Шамренко Даниил;

II место - Олейник Даниил;

I место - Кириенко Илья.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:

III место - Мухин Егор;

II место - Олейник Даниил;

I место - Кириенко Илья.

Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди юношей 2006-2007 г.р. стали:

III место - Ментенко Артем, Курдес Александр;

II место - Олейник Даниил, Мухин Егор;

I место - Кириенко Илья, Шамренко Даниил.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:

III место - Латифов Тимофей;

II место - Латифов Матвей;

I место - Ольховский Ярослав.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:

III место - Павловский Матфей

II место - Латифов Матвей;

I место - Ольховский Ярослав.

Победителями и призерами на дистанции К2 - 500 м среди юношей 2008 г.р. и моложе стали:

III место - Лапин Иван, Косолапенко Виталий;

II место - Павловский Матвей, Ольховский Ярослав;

I место - Латифов Матрвий, Латифов Матвей.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди девушек 2002-2003 г.р. стали:

III место - Ситало Марина;

II место - Шиколенко Алина;

I место - Мостовая Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди девушек 2002-2003 г.р. стали:

III место - Ситало Марина;

II место - Шиколенко Алина;

I место - Мостовая Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 500 м среди девушек 2006-2007 г.р. стали:

II место - Бондарь Анастасия;

I место - Сухоставец Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1 - 200 м среди девушек 2006-2007 г.р. стали:

II место - Бондарь Анастасия;

I место - Сухоставец Анастасия.

Победителями и призерами на дистанции К1- 200 м среди девушек 2008 г.р. и моложе стали:

II место - Ильюченко Влада;

I место - Сухоставец Дарья

Победителями и призерами на дистанции К1- 500 м среди девушек 2008 г.р. и моложе стали:

II место - Ильюченко Влада;

I место - Сухоставец Дарья

Спорт Гребля

По тематике

В Сумах прошло первенство города по гребле
12.09.2018 12:07

В Сумах прошло первенство города по гребле

В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ....

20.07.2018 14:20

Сумчанин нагреб на «бронзу» на чемпионате Украины

11-15 июля Днепр принимал соревнования чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ....

В Сумах гребли на призы Шапаренко
18.09.2017 13:28

В Сумах гребли на призы Шапаренко

17 сентября в рамках Всеукраинского Олимпийского урока прошли соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Александра Шапаренко по гребле на байдарках...

02.09.2016 08:13

Сумской гребец стал серебряным призером чемпионата Украины

Сумские гребцы вернулись с командного чемпионата Украины с одной медалью....

В Сумах провели чемпионат города по гребному слалому
19.07.2016 16:33

В Сумах провели чемпионат города по гребному слалому

16-17 июля на реке Псел в районе базы отдыха «Зеленый Гай» состоялся открытый чемпионат города Сумы по гребному слалому....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.